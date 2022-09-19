القانون يقطع الطريق أمام طموحات المستقلين برئاسة الحكومة والنائب الأول

بغداد ..

وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , الاثنين , مطالبة تحالف الشعب باسناد منصب رئاسة الحكومة او منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في حال عدم التوصل الى اتفاق بين القوى الشيعية بالامر المستحيل وبعيد المنال , مؤكدا ان المستقلين جربوا حظهم عندما تم اسناد المنصب لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي كشخصية مستقلة وحدث ما حدث من فشل وتعميق الخلاف بين القوى السياسية .

وقال جعفر في تصريح , ان ” مطالبة رئيس تحالف الشعب علاء الركابي خلال تصريح صحفي باسناد منصب رئاسة الحكومة او منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في حال عدم توافق القوى السياسية الشيعية باختيار مرشح متوافق عليه امر مستحيل وبعيد المنال ” .

وأضاف ان “المستقلين جربوا حظهم عندما تم اسناد المنصب للكاظمي كشخصية مستقلة وحدث ما حدث من فشل وتعميق الخلاف بين القوى السياسية وشيوع الفسات بشكل ملحوظ ” .

وكان رئيس تحالف الشعب الجديد علاء الركابي طالب، امس الأحد، باسناد منصب رئيس الوزراء او النائب الأول لرئيس مجلس النواب لتحالفه في حال عدم التوصل الى اتفاق شيعي . انتهى / 25م

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