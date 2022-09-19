القبض على إرهابي خطير في كركوك وآخر بواسط

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، عن الاطاحة بعنصر إرهابي خطير بمحافظة كركوك واخر بمحافظة واسط.

الخلية ذكرت في بيان أنه “من خلال معلومات اسختبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على احدى العناصر المنتمية الى عصابات داعش الارهابي في مركز مدينة كركوك”.

وأضافت أن “الإرهابي كان يزود العصابات الإرهابية بمعلومات حول تواجد واماكن وتحركات الاجهزة الامنية بالمحافظة بالاضافة الى قيامه بتوزيع ما تسمى الكفالات على أسر عناصر داعش”، مبينةً أن “العملية جرت بالتنسيق مع فوج المغاوير ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، لافتة الى أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وفق احكام المادة 4 ارهاب”.

واشار البيان الى أنه “من خلال المتابعة المستمرة ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن واسط من القاء القبض على احد المتهمين في سيطرة الشهيد النقيب احمد ثابت قادم من محافظة بغداد”، موضحة أن “المتهم هو من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (4/ ارهاب)”، مؤكدةً أنه “تم تسليمه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

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