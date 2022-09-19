“الكهرباء”: حققنا أعلى معدلات للتجهيز

تحدثت وزارة الكهرباء، أمس الأحد، عن تحقيق أعلى معدلات للإنتاج منذ تأسيسها، وتحدثت عن أكثر من 24 ألف ميغا واط، وتوقعت إضافة 1000 ميغا واط جديدة خلال وقت قريب.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)،

أن “ملاكات الوزارة حققت انتاجاً غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية وصل الى 24047 ميغا واط”.وتابع البيان، أن “المعدلات الحالية هي اعلى حمل انتاج تصل اليه المنظومة منذ تأسيسها”، مبينا ان “هناك استقرارا عاليا وملحوظا لتجهيز المواطنين بالكهرباء”.ولفت، إلى أن “الموازنات لو كانت متوفرة لمضينا بتنفيذ السقف القصير من خطة الوزارة خلال عام واحد، والتي كانت تسير بزيادة واضافة سبعة الاف ميغا واط جديدة”.وتوقع البيان، “تحقيق زيادة اعلى بالإنتاج في الايام القريبة القادمة عبر ادخال عدد من المحطات والوحدات الانتاجية لتكون أكثر من 1000 ميغا واط جديدة أخرى”.

وأوضح أن “هذه الزيادة ستأتي عبر اضافة محطة صلاح الدين الحرارية، والرميلة المركبة، وميسان المركبة، وشط البصرة”.

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