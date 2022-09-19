المستوطنون وقوات الاحتلال يقتحمون الأقصى ومدير المسجد

بغداد..

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدُّوا طقوسًا تلمودية عنصرية في ساحات المسجد وباحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني في بلدة الطور واعتقلته وقامت بمصادرة بعض محتويات منزله، وأفرجت عنه بعد ساعات.

وتتواصل الدعوات المقدسية إلى تكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا. انتهى/25

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