بمناسبة الفيضانات المدمرة في الباكستان، العقل في القرآن الكريم (ح 2)

الدكتور فاضل حسن شريف

عن العقل قال الله تعالى “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ” ﴿البقرة 44﴾، و “كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ” ﴿البقرة 242﴾، و “قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ” ﴿آل عمران 118﴾، و “إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ” ﴿الأنفال 22﴾، و “وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ” ﴿العنكبوت 35﴾، و “وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ” ﴿العنكبوت 43﴾، و “وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ” ﴿العنكبوت 63﴾، و “وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ” ﴿الروم 24﴾، و “وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ” ﴿الجاثية 5﴾، و “اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ” ﴿الحديد 17﴾، و “وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ” ﴿الملك 10﴾.

وصية الامام موسى الكاظم عليه السلام الى هشام بن الحكم: يا هِشَامُ‏ ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ فَقَالَ‏ “وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ” (العنكبوت 43)‏. أكد القرآن الكريم في مواضع متعددة من دور العقل و مدركاته في حـياة الإنسان ومسيرته وتسخير الطبيعة له. وعلى الإنسان لا يغفل بان الله علمه الأشياء. فعن علم الله تعالى قال الإمام الرضا عليه السلام (ان الله عالم بالاشياء قبل كون الاشياء). روى الكليني في الكافي بطريق صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال (لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: وعزتي وجـلالي مـا خـلقت‌ خلقاً‌ هو أحب إلى منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إيـاك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب).

جاء في موقع الشرق: يرتبط مصير مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم السند في جنوب باكستان بسد “سوكور” الذي شُيد قبل 90 عاماً، ويوجه تدفق المياه من نهر السند (إندوس) إلى أحد أكبر أنظمة الري في العالم. وأعلنت الحكومة الباكستانية حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية، التي أثرت على حوالي 33 مليون شخص، يعتمد كثير منهم في سبل عيشهم على نهر السند. وتعرّض إقليم السند لأسابيع من الأمطار الغزيرة التي غمرت الأراضي الزراعية في كل أنحاء الإقليم، والآن، تتدفق السيول من الروافد المتضخمة في الشمال الجبلي نزولاً في اتجاه نهر السند، ومن المتوقع أن تصل في الأيام المقبلة. ينبع نهر السند من التيبت ويقسم باكستان بطول 3 آلاف كيلومتر، ليصب جنوباً في بحر العرب قرب كراتشي. وبدأت المياه تتدفق فعلاً فوق ضفاف نهر السند في العديد من الأماكن، وما لم يتمكن سد سوكور من التحكم في التدفق، فستقع كارثة. وذكرت وكالة “فرانس برس” أن سد سوكور، الذي كان يعرف بسد لويد، اعتبر عند اكتمال بنائه في عام 1932 بأعجوبة هندسية، إذ كان قادراً على تصريف 1,4 مليون متر مكعب من المياه في الثانية، من خلال 19 بوابة فولاذية مركّزة بين أعمدة حجرية. يعتبر السد العنصر المركزي في المدينة، كما أنه نقطة جذب للسياح الذين يحبون التقاط الصور أمامه، كما يوفر أيضاً جسراً رئيسياً عبر النهر. وقال وزير الموارد المائية الباكستاني سيد خورشيد شاه لوكالة “فرانس برس”، إنه “موضوع في الخدمة منذ 90 عاماً، علماً أن كفالته كانت لـ50 عاماً”، موضحاً: “تجاوزنا مدة الكفالة بـ40 عاماً”. يعيد السد توجيه المياه إلى سلسلة من القنوات يبلغ طولها الإجمالي حوالي 10 آلاف كيلومتر، وتمر عبر أراضٍ زراعية، لكن سنوات من الإهمال جعلته غير قادر على التعامل مع الكميات القياسية من المياه اليوم. وقال وزير الموارد المائية الباكستاني: “يتراكم الطمي ولا تتم إزالته”، موضحاً أن نقص المعدات يعني أن الوحل لم يجرف من القنوات المائية منذ عام 2010. وتترك طبقات من الطمي بسماكة أمتار، مساحة أقل لتدفق المياه، ما يتسبب في تأخر حركة مرورها، واحتمال فيضان نهر السند. وبدأت المياه تتدفّق بالفعل إلى شوارع سوكور، وتتسرب عبر جدران المباني على طول طريق بندر الذي يؤدي إلى السد. وقال وزير الموارد المائية إن “المدينة أصبحت أربعة أقدام تحت منسوب النهر”. وهرع مهندسون الأحد لتعزيز جسر علي واهان الأساسي على نهر السند في المدينة المهددة بالنهر المتضخم.

وفقا اللجنة الدولية للسدود الكبيرة ، 150 سدا و الخزانات في باكستان يزيد ارتفاعها عن 15 مترًا (49 قدمًا). سد تاربيلا هو أكبر سد مملوء بالأرض في العالم وثاني أكبر سد من حيث الحجم الهيكلي، يقع على نهر السند بالقرب من مدينة روالپندي. اكتمل بناء سد تاربيلا في عام 1976 تم بناء سد تربيلا لتوفير مياه الري، والحصول على القدرة الكهرومائية. ميراني السد هو أكبر سد في العالم من حيث الحجم للحماية من الفيضانات حيث يبلغ مخزونه من الفيضانات 588،690 هكتارًا مكعبًا بينما يعد سد سلبلسيا سابع أكبر سدود به مخزون من الفيضانات يبلغ 23،638 هكتارًا مكعبًا.

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