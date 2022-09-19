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بينها ايقاف الاستيراد.. المرور تكشف عن 6 مقترحات لتخفيف الزخم المروري

كشفت مديرية المرور العامة، الاثنين، عن مجموعة مقترحات لتخفيف الزخم المروري في بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ، إنه “نتيجة للزخم المروري الحاصل في مدينة بغداد، وللتقليل منه  اقترحت مديرية المرور العامة عدة مقترحات وتم مخاطبة الجهات العليا”.

وأوضحت أن “المقرحات تتضمن يقاف استيراد المركبات لفترة معينة  واعادة العمل بنظام ترقين قيد المركبات (التسقيط) وايقاف منح الارقام وانشاء مناطق حرة لبيع المركبات القديمة”.

وتضمنت المقترحات “التنسيق مع امانة بغداد لانشاء جسور وانفاق اكمال القطار المعلق عادة تفعيل عمل التكسي النهري التابع الى وزارة النقل”.انتهى/25س

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