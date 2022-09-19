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تعلم الكردية الفيلية

عن مطبعة مكتبة جامعة واسط في الكوت صدر للاستاذ الدكتور محمد تقي جون كتابه (تعلم الكردية الفيلية) يقع الكتاب في 160 صفحة من القطع المتوسط. يقدم الكتاب مادة جيدة لتعلم الكلام الفيلي، ويضمن مقدمة وافية عن الكردية الفيلية، وسبعة وثلاثين درساً: ستة دروس في طريقة كتابتها وتصريف افعالها، وثلاثين درسا في مناحي مختلفة من الحياة اليومية التي يحتاجها المتعلم في مقدمة كل درس الالفاظ الخاصة بالموضوع وبعدها تطبيق عبارة عن حوار يستخدم الالفاظ المنفردة المتقدمة، ودرسا في الاقوال والامثال الفيلية.

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