ديالى تعلن دخولها “الاحصائيات الصفرية” لأول مرة منذ ظهور جائحة كورونا

ديالى…

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الاثنين، عن دخولها الاحصائية الصفرية لأول مرة منذ ظهور جائحة كورونا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث ،ان” شهر ايلول الجاري شهد تسجيل 6 احصائيات صفرية يومية للاصابات بفيروس كورونا في حدث هو الاول من نوعه منذ ظهور الفيروس قبل اكثر من عامين”.

واضاف العزاوي،ان” ظهور الاحصائيات الصفرية بشكل متكرر خلال الايام الماضية دليل على اننا في وضع مطمئن للغاية وان الموجة الخامسة للوباء باتت من الماضي”، مبينا أن “معدلات الاصابة المؤكدة في الاسابيع الاخيرة تتراوح من 1-3 كعدل متوسط”.

وأوضح، أن “الاحصائيات الصفرية لم تسجل بهذه الكثافة والتكرارية على مدار اكثر من عامين”، مشيرا الى انه” المؤشرات رغم انها كلها ايجابية حيال كورونا لكن تبقى مخاوفنا من بروز موجة سادسة للوباء في اي لحظة”.

وكانت ديالى سجلت اكثر من 87 الف اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال العامين الماضيين يقابلها اكثر من 86 الف حالة شفاء و587 حالة وفاة. انتهى/ 25 ف

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