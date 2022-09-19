قانوني يقدم نصيحة بشأن تعديل أول مادة في الدستور

بغداد..

نصح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، اجراء تعديل على شكل النظام البرلماني في الدستور العراقي، معتبرا أن النظام شبه الرئاسي هو الأصلح والأنجح للعراق في المرحلة الحالية

وقال التميمي في تصريح ، إن “النظام البرلماني يحتاج إلى مقومات أساسية ومهمة من أجل نجاحه وفي مقدمتها التطور الاقتصادي والرفاه المجتمعي، حيث أنه قد طبق ونجح في بريطانيا أولاً وبعدها الدول الاسكندنافية، ولكن عندما تم وضعه في بلد مثل العراق قيل بإنه سيؤدي إلى الحرب الطائفية والفتن، وهذا ما حصل فعليا”.

وأضاف، أن “الدستور العراقي قد جاء بمبادئ إيجابية تنسجم مع مبادئ النظام البرلماني، ولكنه لا يصلح في العراق ويحتاج لأن يكون أول التعديلات التي تجرى على الدستور هي شكل النظام السياسي ليكون إما رئاسي أو شبه رئاسي” .

وأوضح التميمي، أن “النظام شبه الرئاسي هو الأصلح والأنجح للعراق في المرحلة الحالية، كما هو شكل النظام الحالي في فرنسا، حيث أن النظام البرلماني في العراق قد أوجد دكتاتوريات متعددة للأحزاب، وهذا هو الأخطر” . انتهى/25م

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