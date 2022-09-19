لأول مرة في تاريخ ديالى.. 12 صنفا نادرا من التمور يستعد للتصدير خارج العراق

ديالى

اكد عضو الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية قاسم الراشدي، الاثنين، بان 12 صنفا نادرا من التمور مهيأ للتصدير الى 12سوقا خارج العراق.

وقال الراشدي في حديث ،ان” التمور العراقي باتت تأخذ حيزا جيدا في اسواق العديد من الدول سواء في اسيا او افريقيا في السنوات الاخيرة مع فتح ابواب التصدير رغم ان ملف التسويق لايزال متواضعا للغاية مقارنة بالدول اللعربية المنتجة للتمور سواء في الخليج او مصر”.

واضاف الراشدي،انه” ابتداءً من تشرين الاول القادم سيتم تصدير وجبات متتالية من التمور خاصة النادرة منها والتي عليها اقبال في الاسواق وتضم كمرحلة اولى 12 صنف وفق المعطيات خاصة وان الزهدي وبقية الاصناف تتأخر في عمليات الجني الى بداية كانون الاول”.

واشار الى ان “انتاج التمور في بساتين ديالى في نفس معدلات الموسم الماضي وهذا يعني بان الالاف من الاطنان ستكون مهيا للتصدير قريبا”.

وشكل تصدير التمور من ديالى فرصة مهمة لتسويق الفائض في الانتاج والذي يصل الى عشرات الالاف من الاطنان سنويا ويعطي هامش ارباح تقلل من كلف الانتاج الموسمي. انتهى/ 25 ف

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