لا أستطيع المغادرة من هنا

قصيدة الشاعر المجري فيرَش بيتر

ترجمة مهدي قاسم

لا يمكنني المغادرة من هنا أبدا

ولا إلى أي مكان كان ،

ليس لدي جواز سفر ، بلا أقارب أغنياء ، و دون أصدقاء أثرياء

جيراني هم مليون فلاح عالقون في الوحل ،

مصيرهم لي ، وسيبقى هكذا إلى الأبد .

العالم لم يُعد لي سوى خريطة فحسب

بالنسبة لي تظل الأرض الإسبانية الصخرية

ليست أكثر من بقعة بنية اللون

و تبقى السهوب السيبيرية بقعة خضراء .

قال أحدهم ذات مرة ،

، هكذا يقولون ، نقلا عن حكيم يوناني :

ــ “أمنحني نقطة صلبة و سأقلب العالم رأسًا على عقب “.

وجدتُ أنا هذه النقطة ، على الأقل ، بالنسبة لي .

هذه الأرض التي نعيش فيها :

سهل صخري ، غطاء نباتي لزج ، رمال متحركة ،

و أرض التلال الخضراء ــ تلك هي المجر

و عشرة ملايين مجري يعيشون فيها ،

هل بلدنا جميل ؟، هل أجمل من غيره ؟

لا أدري ، لا يهمني ،

فيما إذا كانت أرضها أفضل أم داخلها أغنى

لا أعلم ، أنا لا أبحث حتى …

فيما إذا قمنا بغزوها بالسلاح أم كسبناها بالعمل ،

هل انتقلنا إليها ، أم انبثقنا من رحم أرضها ؟ ،

ذلك سواء عندي ، فنحن متحدين معا ،

تشاركنا شمسنا مع الآخرين ولكنها توقظ شتلات بذورنا أيضا ،

الغيوم تطير فوقنا ، ولكن أمطارها تجعل عشبنا ينمو مزدهرا .

أنا لا أحسد أراضي الآخرين الجميلة و المكتنزة خيرا ،

أمشي بعمق كاحلي ، غاطسا في الوحل المجري .

رياح الأراضي الجرداء المقفرة قد دبغت جلدة وجهي خشونة ،

أشعة شمس الصحراء القاسية جعلت عينَّي ضيقتين ،

همومي تسحبني نحو الأرض

بينما رغباتي ترفعني نحو الغيوم .

ليس لديّ شيئا سوى تأمل عميق يستهلكني امتصاصا

ثمة دائما رغبات متأججة وإرادة صلبة :

من خلالها يجب علينا إحضار العالم إلى هنا ،

ينبغي أن نجلب هنا ما هو جيد و جميل ،

وكذلك ما هو جدير و نبيل ! .

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