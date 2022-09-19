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محترف جديد يمثل الحشد الشعبي في الدوري السلوي

بغداد
أعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، التعاقد مع محترف جديد لتعزيز صفوف الفريق السلوي في الموسم الجديد.

وذكر النادي في بيان أن ” اختيار الملاك التدريبي لفريق سلة الحشد الشعبي الذي يقوده المدرب عقيل نجم، وقع على اللاعب الأمريكي سي جاي غايلز الذي يحمل الجنسية البحرينية لتمثيل الفريق في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة”.

وبين أن “الدوري سينطلق في الثاني والعشرين من الشهر الجاري حيث يفتتح فريق الحشد الشعبي مبارياته بلقاء فريق التضامن النجفي “.

غايلز كان قد لعب للمنتخب البحريني  بعد حصوله على الجنسية البحرينية وخاض العديد من التجارب الاحترافية سواء في بلده الأم امريكا او مع عديد الأندية البحرينية واللبنانية وكانت له تجربة احترافية مع نادي دهوك العراقي. انتهى /25 ل

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