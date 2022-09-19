نائب يكشف عن لقاءات “غير معلنة” لتهيئة الأجواء للقاء الحنانة

بغداد ..

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي , الاحد , عن وجود لقاءات لاطراف مقربة من الاطار وأخرى من التيار الصدري لغرض تهيئة الأجواء للقاء الحنانة المرتقب بين السيد مقتدى الصدر واللجنة الفنية المنبثقة عن الاجتماع الثاني للقوى السياسية , فيما أشار الى ان انعقاد جلسة البرلمان سيحدد قريبا جدا.

وقال الزيادي في تصريح , ان ” حراكا سياسيا جرى ومازال يجري تقوده شخصيات سياسية مقربة من الاطار وأخرى مقربة من التيار لغرض تهيئة الأجواء للقاء الحنانة المرتقب بين السيد الصدر واللجنة الفنية المنبثقة عن الاجتماع الثاني للقوى السياسية والمتمثلة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ” , مرجحا ان ” يتم اللقاء خلال مدة قصيرة جدا ” .

وأضاف ان ” انعقاد جلسة البرلمان ستحدد قريبا جدا وان الجلسة المقبلة سوف لن تخصص لاختيار رئيس الجمهورية وانما سيتم مناقشة الخلافات السياسية للوصول الى تطابق بالرؤى”.

وأشار الزيادي الى “وجود إشارات إيجابية لاتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية ” .

وكان تحالف الفتح دعا، امس الأول السبت، عن حراك سياسي جديد يجمع قوى سنية وكردية وشيعية للذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة، فيما دعا القوى السياسية إلى تسريع خطواتهم لحل الأزمة الراهنة. انتهى / 25م

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