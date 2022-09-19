هطول زخات مطريّة نهاية الأسبوع

توقعت هيئة الأنواء الجوية هطول زخات مطرية نهاية الأسبوع المقبل في بعض المناطق مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري، في تصريح إلى (المدى)، إن “درجات الحرارة بدأت بارتفاع قليل منذ يوم أمس، وسوف تستمر على هذا الحال لثلاثة أيام”.

وأضاف الجابري، أن “الحالة الجوية تشير إلى أن الانخفاض سوف يحصل بداية من يوم الأربعاء المقبل بنحو تدريجي بنحو ثلاث درجات”.

ولفت، إلى أن “التوقعات تشير إلى هطول بعض زخات المطر يومي الأربعاء والخميس المقبلين الخفيفة في المنطقة الشمالية في أماكن مختلفة”.

وشدد الجابري، على أن “هذه الأيام سوف تشهد ايضاً تصاعداً للغبار البسيط من المنطقتين الوسطى والشمالية، لكن ذلك لا يتسبب بتأثير في حركة الحياة لأنها ليست عواصف”.

ونوه، إلى أن “الهيئة لديها تحديث للحالة الجوية تكون لكل 12 ساعة بخصوص المتغيرات المناخية إن حصلت”.

ومضى الجابري، إلى أن “العراق يعيش بنحو عام تذبذباً في انخفاض درجات الحرارة وارتفاعها نتيجة التقلبات الجوية نتيجة استمرار التأثر بالمنخفض الجوي الحراري، أما الموسم الخريفي فمن المتوقع أن يبدأ نهاية الشهر الحالي”.

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