هل كشفت المواجهة العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا التناقض الأوروبي؟

جاءت المواجهات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي لتقضي على آمال ولدتها اللقاءات في بروكسل بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان برعاية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) وآخرها في 31 أغسطس (آب) وهدفت إلى التوصل لاتفاق حول فتح الاتصالات الإقليمية وبدء عمل لجنة ترسيم الحدود وأمنها.

الاشتباكات خلفت ضحايا من الجانبين إذ أسفرت عن مقتل 150 جندياً أرمينياً و70 جندياً أذربيجانياً وكانت الأعنف منذ نهاية المعارك في مرتفعات إقليم ناغورنو قرة باغ في 2020 التي استمرت 44 يوماً وانتهت باستعادة باكو السيطرة على شوشة عاصمة الإقليم وبعض الأجزاء فيما بقيت بعض المناطق تحت سيطرة يريفان.

المستجد في هذه المعركة أنها حصلت على الحدود بين البلدين وليس في مناطق النزاع التقليدية وامتدت إلى ثلاث نقاط شمال أرمينيا، “وهذا ما يجب التركيز عليه” كما يقول إيمانويل دوبوي رئيس مركز دراسة السياسات والاستشراف، وبرأيه أنه كان من الطبيعي أن تأتي هذه المعارك بهذا التوقيت، أي في وقت برزت فيه بعض بشائر التوصل إلى اتفاق بين البلدين، “لا أرى أي تناقض في الأمر كون الصقور من الطرفين الأرميني والأذربيجاني لا يريدون الحل فمن ناحية الأرمن الذين تدفعهم جالية مهمة في الاغتراب واللوبي الموجود في الخارج يغذون الشعور بالنقمة لاستعادة المناطق التي فقدتها أرمينيا في حرب 2020 وكانت خاضعة لسيطرتها طوال عقود، ومن الجانب الأذربيجاني هناك من يطالب باستعادة مزيد من المناطق في الإقليم”.

رد فعل الغرب

النقطة الثانية التي أثارت الانتباه هي حدة المعارك، فالخروقات كانت مستمرة منذ توقيع وقف إطلاق النار تحت رعاية روسية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لكنها لم تصل إلى درجة العنف الذي وصلت إليه قبل أيام.

المحلل الاستراتيجي ريتشارد غيراغوسيان اعتبر في مقالته لمركز الأبحاث حول السلام والحرب أن “قوة القصف والأسلحة المستخدمة على مدى ثماني ساعات والأضرار الجسيمة التي خلفتها تعكس تحضيراً مسبقاً لها وأنها لم تكن وليدة اللحظة كرد على خروقات من الجانب الأرميني”.

ومن ناحية التوقيت فإنه تزامن مع انسحاب روسيا من مناطق واسعة في أوكرانيا وانهماك موسكو بهذه الحرب وكذلك تزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للمنطقة، في إشارة إلى أن واشنطن المنهمكة في دورها بدحر نفوذ الصين غير بعيدة من المنطقة.

وموقف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لا يزال ضعيفاً، بحيث عارضته أصوات عدة داخل بلاده عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية روسيا وهي الأصوات ذاتها التي تتهمه بتقديم تنازلات مستمرة للجانب الأذربيجاني “حتى إن مستقبله السياسي بات مهدداً”، كما يشدد الباحث المتخصص في هذه المنطقة نيل واتسن.

ومن آثار انهماك موسكو بالحرب في أوكرانيا غياب دورها في مجموعة مينسك المنبثقة من منظمة الأمن والتعاون الغربية التي تضم روسيا مع فرنسا والولايات المتحدة فلم يعد بإمكانها المشاركة في هذه الاجتماعات.