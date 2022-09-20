آخر لحظة قبل “الكارثة”.. .. فيديو صادم من السعودية

أنقذت يقظة سائق حافلة مدرسية في السعودية طفلة من التعرض للدهس بواسطة عربة نقل، سارت مسرعة بجوار الحافلة التي توقف لإنزال الطلاب.

ووثق فيديو الواقعة، التي أشارت إليها صحف سعودية، ولقيت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع سائق الحافلة، التي توقفت في منطقة سكنية، ثم نزل منها لتوصيل الطالبة إلى مقر سكنها، قبل أن تأتي عربة مسرعة بجوار الحافلة، دون التوقف، للتأكد من خلو الطريق من المارة، ليمسك السائق بحقيبتها بعد أن شاهدها تركض بسرعة وقت مرور العربة.

وفي حين أشادت التعليقات على الفيديو بـ”يقظة” السائق و”رد فعله السريع”، دعا عديدون إلى ضرورة محاسبة سائق العربة المسرعة، خاصة أن قانون المرور يعاقب بالغرامة على تجاوز حافلات المدارس.

وكتب البعض: “ردة فعل سريعة من سائق حافلة تنقذ طفلة من الدهس.. سائق العربة كان قريب من ارتكاب كارثة. باص المدرسة في الشارع معناه أن تتوقف تماما.. قائد مركبة متجاوز ومستهتر”

ونقلت صحيفة عكاظ عن خبير أمني إن غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل والتنزيل تتراوح ما بين 3 آلاف و6 آلاف ريال سعودي (نحو 800 و1600 دولار أميركي).