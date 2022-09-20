أردوغان “يعتقد” أن فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء الحرب في أسرع وقت

- بول كيربي
- بي بي سي نيوز
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يعتقد أن الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى إنهاء الحرب التي بدأها في أوكرانيا، وأن “خطوة مهمة” سوف تتخذ.
وأضاف أنه كوّن انطباعا من محادثاته الأخيرة مع بوتين تشير إلى أنه يريد “إنهاء هذا في أقرب وقت ممكن”.
واستعادت أوكرانيا السيطرة على مساحات شاسعة من أراضيها خلال الشهر الجاري.
وأشار الزعيم التركي إلى أن الأمور تتسم بـ “إشكالية كبيرة” بالنسبة لروسيا.
جاء ذلك بعد أن أجرى أردوغان “مناقشات مكثفة للغاية” مع بوتين خلال قمة عقدت في أوزبكستان الأسبوع الماضي.
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