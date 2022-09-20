البيشمركة يطلقون النار على طائرتين مسيرتين بقره هنجير في كركوك

أعلن نائب آمر اللواء الأول لقوات البيشمركة في بلدة قره هنجير التابعة لمحافظة كركوك، العقيد فتح الله شريف، أن طائرتين مسيرتين حامتا فوق المناطق التي تتواجد فيها قوات البيشمركة، التي فتحت بدورها النيران باتجاههما.

وقال لشبكة رووداو الإعلامية، إن طائرتين مسيرتين لم يعرف بعد الجهة التي انطلقتا منها، حامتا فوق قوات البيشمركة في قره هنجير، كما توجهتا عدة مرات إلى منطقة باني مقان وعادتا.

ولفت إلى أنه أمر باطلاق النيران باتجاههما، مضيفاً أنهما تبتعدان وتعودان بين حين وآخر، دون اسقاط أي منهما.

العقيد فتح الله شريف، بيّن أن الطائرتين لا تعودان لحكومة إقليم كورستان، ولا للحكومة العراقية، ولا يعرف بعد من أين انطلقتا، وما الهدف من قيامهما بالاستطلاع.

يأتي ذلك، فيما تحطمت أو أسقطت، طائرة مسيرة يوم الأحد (18 أيلول 2022)، قرب قرية تابعة لناحية هلشو في قضاء بشدر بمحافظة السليمانية.

مدير الناحية قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن المسيرة كانت عسكرية مخصصة للمراقبة، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات الحادث.