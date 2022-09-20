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التجارة: وضع البطاقة التموينية مطمئن

نفت وزارة التجارة وجود مخاوف بشأن تأمين مفردات البطاقة التموينية، لافتة إلى وجود خزين كاف من الحنطة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، ان «وضع البطاقة التموينية مطمئن وغير مقلق، وكذلك الحال بالنسبة للحنطة».

وتابع حنون، أن «الوزارة لديها خزين يكفينا إلى نهاية العام، إضافة إلى أن هنالك خطة استيرادية بدأت بـ (100) ألف طن من الحنطة الأمريكية و300 ألف ستكون من مناشئ مختلفة وفق مناقصة علنية خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل».

وأشار، إلى أن “الوزارة تسير باتجاه ضبط وضعها فيما يخص الخزين وكذلك التجهيز، حيث هنالك جملة من الإجراءات الإدارية والفنية الهدف منها وضع الأمور في النصاب الصحيح، وعدم وجود أزمة حقيقية بالمستقبل القريب”.

ونوه حنون، إلى أن “إجراءات الوزارة هي التوسع على القطاع الخاص وايجاد خط مواز بين القطاعين”.

ولفت، إلى أن “الوزارة استطاعت توفير مادة الطحين بالتعاون مع القطاع الخاص بأسعار منخفضة في السوق المحلية، بالتالي لا يوجد ارتفاع في ظل تدخل الوزارة”.

ومضى حنون، إلى ان “العراق أفضل الدول في المنطقة لأنه لم يرفع الدعم الغذائي عن البطاقة التموينية، وكذلك لم يرفع الدعم بالنسبة لمادة الطحين”.

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