النيابة العامة السعودية تحذر المتحرشين قبل احتفالات اليوم الوطني

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حذرت النيابة العامة السعودية، من أن جريمة التحرش يُعاقَب مرتكبها بالحبس، لمدة تصل 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش.

وقالت النيابة العامة السعودية: “يعاقب كل من حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب هذه الجريمة، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها”.

وتأتي تحذيرات النيابة العامة السعودية، قبل احتفالات المملكة باليوم الوطني، الموافق 23 سبتمبر، والذي يشهد مظاهر احتفالية في كل أنحاء السعودية.

وتبرز عادة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، حالات تحرش، ففي العام الماضي، شهدت احتفالات اليوم الوطني في السعودية، عدداً من حوادث التحرش التي تم تداول مقاطع فيديو وصور لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيان توعدت فيه بمعاقبة المتحرشين.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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