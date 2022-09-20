بارزاني.. من جنازة الملكة إليزابيث الى بغداد والحنانة لطرح الخيار الأخير

بغداد..

كشف مصدر سياسي، مطلع، الاحد، عن وجود نية لتحويل مسار عودة رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى بغداد بدلا من اربيل، مبينا ان بارزاني سيعود لطرح ما توصلت اليه الاحزاب الكردية بشأن الرئيس الموحد.

وقال المصدر في تصريح ، إنه “من المتوقع ان يتوجه رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى بغداد مباشرة قادما من لندن بعد مشاركته في مراسيم جنازة الملكة إليزابيث”.

واضاف ان “نيجرفان بارزاني سيلتقي بالقيادات السياسية في بغداد بحضور بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني لطرح اسم المرشح الموحد لرئاسة الجمهورية ومن ثم التوجه الى الحنانة بصحبة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ورئيس تحالف الفتح هادي العامري للقاء السيد مقتدى الصدر”.

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل أعلن في وقت سابق، عن انتهاء الازمة الكردية بشأن رئاسة الجمهورية، مبينا ان اجتماع قيادات الاتحاد والديمقراطي وضعت النقاط على الحروف واتفقت على تسمية وفد كردي موحد الى بغداد. انتهى/25د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط