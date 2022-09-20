بمناسبة وفاة ملكة بريطانيا: عن المرأة القائدة في القرآن الكريم والسنة (ح 1)

الدكتور فاضل حسن شريف

قال رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: اختار الله من النساء أربعا: مريم بنت عمران عليها‌ السلام، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد عليها‌ السلام، وفاطمة الزهراء عليها ‌السلام، وكانت مريم وآسية وخديجة سيّدات نساء زمانهن، أمّا فاطمة عليها‌ السلام فهي سيّدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين. وقال صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله: أفضل نساء أهل الجنّة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمّد صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، امرأة فرعون. قال الإمام الحسن المجتبى عليه‌ السلام: آسية امرأة فرعون كلما أراد فرعون أن يمسّها تمثّلت له شيطانة يقاربها. القرآن المجيد وآسية بنت مزاحم “وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ” (القصص 9)، و “وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ” (التحريم 11). مفسروا اتباع اهل البيت يفسروا المشكاة بانها فاطمة الزهراء عليها السلام في الاية المياركة “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ” (النور 35) وفي الزيارة الجامعة (خلقكم الله انوارا).

عن الملكة الصالحة بلقيس ملكة سبأ: جاء في موسوعة النابلسي في خطبة عن مصير الطغاة: إنك تقرأ قصص القرآن الكريم عقب أحداث أليمة فتفهمها فهماً آخراً، هذه الملكة بلقيس: ” قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ” (النمل 29-31). التفتت إلى قادتها العسكريين وقالت: “قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ” (النمل 32). يبدو أن لها مجلس أمن، قالوا: “قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ” (النمل 33). هؤلاء الصقور: “قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ” (النمل 33). هذا هو الحل العسكري، نحن أولو قوة و أولو بأس شديد و الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين؟ قالت: أليست هذه الآية التي سوف أتلوها تنطبق على ما حدث بأدق التفاصيل، قالت: “قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا” (النمل 34). هدموا البيوت، هدموا المنشآت، هدموا الاتصالات، هدموا مجمعات المعلومات، قطعوا المياه، الكهرباء، أحرقوا الوزارات، نهبوا المتاحف، نهبوا الجامعات: “قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا” (النمل 34). هدموا ما كان بنيانه من مئة عام، لم يبقوا شيئاً: “قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا” (النمل 34). اكتفوا بإفسادها؟ بتدمير كل شيء؟ بالمصطلحات الحديثة بتدمير البنية التحتية، بتدمير الوثائق، بحرق المكتبات، بنهب المتاحف، بإتلاف كل شيء: “وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً” (النمل 34). إتلاف و تدمير و إذلال و كذلك يفعلون: “قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ” (النمل 34). هم يرفعون شعاراً، وقد يكونوا صادقين، أو غير صادقين، كل إنسان يدعي أنه مصلح، و أنه جاء ليفعل كذا وكذا، ما المحك لمدى صدقه أو كذبه؟ أفعاله، أي الدعوة سهلة جداً، أنا أقول: أنا جئت لفعل كذا وكذا، ما الذي يؤكد صدقي أو عدم صدقي؟ الحقيقة فعلي، هذا الكتاب جاءها من نبي كريم من سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و السلام، و أنه: “إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ” (النمل 30-31). هي أرادت أن تمتحنه قالت: “وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ” (النمل 35). أي يا ترى هدفه مادي أم أن هدفه قيم ينشرها أو مبدأ ينشره؟ هل هو صادق فيما يقول أم اتخذ هذا الكلام غطاء لمطامعه؟ “فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ” (النمل 36-37). إذاً كل إنسان له أن يقول ما يشاء، ولكن فعله يؤكد قوله أو يكذب قوله، لو أن هذا النبي الكريم فرح بالهدايا الثمينة لكانت دعوته ليست صحيحة، لكن لأنه قال: “أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ” (النمل 36). إذاً هناك حل عسكري و هناك طريق آخر. على كل يعنينا من هذه القصة الرائعة في سورة النمل هذه الآية: “إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ” (النمل 34). نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من ظلم الطغاة، إنه على ما يشاء قدير.

ولدت إليزابيث الثانية في أبريل/ نيسان 1926 وتوفيت في 8 أيلول/ سبتمبر 2022 . تعد إليزابيث أطول ملوك بريطانيا عمرا وصاحبة أطول فترة للحكم. تتمتع الملكة بقيمة رمزية عالية، غير أن السلطات الأساسية بيد رئيس الوزراء المنتخب.

في موقع التلفزيون الالماني عن مقال العالم يودع الملكة إليزابيث الثانية في جنازة مهيبة: بحضور عدد كبير من قادة العالم، تقدم الملك تشارلز وكبار أفراد العائلة المالكة مراسم الجنازة المهيبة للملكة إليزابيث التي ووريت الثرى إلى جوار زوجها. كما اصطف عشرات الآلاف لمشاهدة نعش الملكة التي حكمت لأكثر من 70 عاماً. وُوري جثمان الملكة إليزابيث الثانية الثرى إلى جوار زوجها في المدافن الملكية اليوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2022) في نهاية يوم ودعت فيه بريطانيا والعالم الملكة الأطول جلوسا على عرش المملكة المتحدة في مراسم جنائزية مهيبة. وقبيل ذلك كسر كبير أمناء البلاط عصاه ليضعها على النعش في خطوة رمزية للدلالة على انتهاء عهدها. كما ترك ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسالة قصيرة ورقيقة بخط اليد فوق نعش والدته أثناء جنازتها. ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، كتب تشارلز في الرسالة: في الذاكرة المحبة والمخلصة. وجرى إنزال نعش ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى القبو الملكي في كنيسة القديس جورج، في وندسور. ومع إنزال نعش الملكة، تلا عميد وندسور المزمور 103، الذي يتضمن الجملة التقليدية: اذهبي في رحلتك من هذا العالم، أيتها الروح المسيحية. وانتهت المراسم مع عزف مقطوعة لرثاء الملكة من عازف المزمار الخاص بها أثناء تحركه من الكنيسة إلى دير العميد. وأنهى رئيس أساقفة كانتربري المراسم بصلاة قبل أن يغني المجتمعون النشيد الوطني. وعلى مدى عدد من السنوات، شاركت الملكة في مناقشات حول ترتيب القداس في جنازتها، للموافقة على اختيار الصلوات والترانيم وغيرها من الموسيقى المصاحبة. وكان الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وكبار أفراد العائلة المالكة قد بدأوا موكبا مهيبا خلف نعش الملكة إليزابيث وسط صمت ساد شوارع لندن اليوم، بعد ختام جنازة رسمية أقيمت في كنيسة وستمنستر آبي. ارتسمت الكآبة والشحوب على وجوه أقرب أقارب الملكة الراحلة إليزابيث وهم يتبعون نعشها إلى كنيسة وستمنستر في بداية مراسم جنازتها، وهي مراسم مرتبة ومصممة بدقة عالية. وتألف الصف الأول وراء النعش، الذي وضع على عربة مدفع يجرها جنود من البحرية الملكية من قاعة وستمنستر القريبة إلى الكنيسة، من الملك تشارلز الابن الأكبر للملكة الراحلة وباقي أشقائه الأميرة آن والأميرين آندرو وإدوارد. ووراءهم جاء الأميران وليام وهاري نجلا الملك تشارلز، وأفراد بارزون آخرون من العائلة المالكة وظهرت جليا على وجوههم مشاعر التأثر في هذه اللحظة المهيبة. وتوجه الملك تشارلز ووريث العرش ابنه الأمير وليام للقاعة معا في عربة ملكية واستُقبلا بالتهليل والتصفيق من حشود المعزين والمشيعين الذين ملأوا شوارع وسط لندن للمشاركة في مراسم اليوم. لكن الصمت خيم تماما على الجميع لحظة خروج نعش الملكة وسار أفراد العائلة الملكية على صوت المزامير وقرع الأجراس. وحيا الملك تشارلز والأميرة آن والأميران إدوارد ووليام، وجميعهم يرتدون الزي الرسمي العسكري الملكي، النعش وهو يُرفع عن عربة المدفعية أمام الكنيسة. أما الأميران آندرو وهاري، اللذان لم يعودا من الأفراد العاملين في العائلة الملكية، فقد ارتديا سترتي حداد ولم يقوما بالتحية رغم خدمتهما من قبل في مناطق صراع مثل جزر فوكلاند وأفغانستان. وبداخل الكنيسة، كانت تنتظر كاميلا عقيلة الملك الجالس على العرش، وركيت زوجة الأمير وليام وطفلاهما جورج (تسع سنوات) وتشارلوت (سبع سنوات) وكذلك ميغان زوجة الأمير هاري. وتبع أفراد العائلة المالكة النعش على طول ممشى الكنيسة وأظهرت لقطات تلفزيونية مقربة لوجوههم الحزن والأسى الظاهرين. وفي مراسم اتسمت بالأبهة، نقل النعش المغطى بالعلم في أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1965، عندما أقيمت جنازة ونستون تشرشل. واصطف عشرات الآلاف في الشوارع لمشاهدة مرور نعش الملكة من قاعة وستمنستر التاريخية حيث ظل مسجى لأيام إلى كنيسة وستمنستر القريبة. وساد الصمت متنزه هايد بارك القريب أيضا في لندن، حيث التزم آلاف الأشخاص، الذين انتظروا وتجاذبوا أطراف الحديث لساعات، السكوت لحظة ظهور نعش الملكة على الشاشات التي وضعت في المتنزه. وحضر المراسم نحو ألفي شخص من بينهم نحو 500 من رؤساء دول العالم ورؤساء الحكومات وأفراد العائلات المالكة الأجنبية وشخصيات بارزة من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة فرنسا وكندا وأستراليا والصين وباكستان. وكان بايدن قد نعى الملكة التي رحلت عن عمر ناهز 96 عاما بعدما قضت أطول فترة بين ملوك بريطانيا على العرش وتمتعت باحترام على مستوى العالم بأسره تقريبا لخدمتها لبلادها. وقال بايدن كنتم محظوظين بوجودها لمدة 70 عاما وكذلك كنا جميعا. ووسط الحشود التي توافدت من أنحاء بريطانيا ومن خارجها، تسلق البعض أعمدة الإنارة ووقفوا على الحواجز لإلقاء نظرة على الموكب الملكي. وشاهد ملايين آخرون عبر شاشات التلفزيون في منازلهم الجنازة اليوم، والذي أعلن عطلة رسمية. ولم يسبق بث جنازة الملك بريطاني على التلفزيون من قبل. انتهت الجنازة بصمت شهدته الكنيسة والأمة لمدة دقيقتين. وبعد ذلك، بدأ نقل النعش مجددا عبر وسط لندن، حيث سيمر بمقر الملكة الرسمي قصر بكنغهام، إلى قوس ولينغتون في هايد بارك كورنر، حيث يتبعه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة مرة أخرى سيرا على الأقدام لمسافة 2.4 كيلومتر. ومن هناك، يتم نقله إلى قلعة وندسور غرب لندن، حيث يقام قداس في كنيسة سانت جورج. وسيتم بعد ذلك إنزال النعش في القبو الملكي، وفي وقت لاحق من المساء، في مراسم عائلية خاصة، يتم دفن نعش إليزابيث وزوجها لأكثر من 70 عاما الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي عن 99 عاما، معا في مقصورة الملك جورج السادس، حيث دفن والداها وشقيقتها.

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