حسن ناظم: الكاظمي سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك

أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى ضمن أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، الاثنين (19 أيلول 2022) ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “سيتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77”.

واضاف أن “الكاظمي سيلتقي شخصيات رفيعة المستوى في نيويورك”، عاداً مشاركة الكاظمي “لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً، وتعزز من مكانة العراق دولياً”.

ونوّه ناظم الى ان “الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات”.

ولفت الى ان “الحكومة نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك الأزمات”، مضيفا ان “مجلس الوزراء قرر إيقاف العمل بقرارات سابقة تتعلق بالمشروعات المتلكئة”، منوها الى “إيقاف العمل بقرارات سابقة لمجلس الوزراء بسبب اتخاذها في ظروف استثنائية”.

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