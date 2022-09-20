دعوات للتحقيق في لقاءات مدير المخابرات التركية مع سياسيين عراقيين

ديالى…

دعا عضو التجمع الوطني ابراهيم القريشي، الثلاثاء، الى التحقيق في لقاءات مدير المخابرات التركية مع سياسيين عراقيين.

وقال القريشي في حديث ،ان” اللقاءات المتكررة والعلنية لمدير المخابرات التركية مع ساسة عراقيين بين فترة واخرى تثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك”، متسائلا “ما هي المسائل التي تناقش وهل للاجهزة الامنية المختصة علم بمضونها خاصة وانها تحصل مع رئيس جهاز حساس لدولة اقليمية”.

واضاف،ان” هذه اللقاءات المثيرة للجدل تستدعي التحقيق بها وبيان مضمونها للرأي العام العراقي”، مؤكدا أنه “في كل دول العالم تكون هناك مساءلة لأي سياسيي يعقد لقاءات مع قيادات امنية لدولة اخرى لان الامر مرتبط بالامن الاقليمي وهكذا لقاءات يجب ان تكون بموافقة حكومية بشكل مباشر”.

وأشار القريشي الى ان “تغلغل المخابرات التركية في المشهد السياسي العراقي يرافقها الضربات التي تقوم بها في كردستان من خلال ادواتها الميدانية كلها علامات استفهام كبيرة تستدعي التحقيق الفوري”. انتهى/ 25 ف

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