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روسيا وأوكرانيا: المناطق الأوكرانية المحتلة تعلن عن تنظيم استفتاءات شعبية بشأن الانضمام إلى روسيا

  • بول كيربي
  • بي بي سي نيوز
  • رجل فوق سطح منزل تضرر بفعل القصف.
  • من الصعب رؤية كيف سيتم إجراء الاستفتاء في وقت لا تزال معظم مناطق دونيتسك وزابوريجيا تحت سيطرة أوكرانيا

    أعلنت المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا عن خطط لإجراء ما وصف بالاستفتاءات الشعبية العاجلة حول موضوع الانضمام إلى روسيا، وذلك بعد قرابة سبعة أشهر من الغزو الروسي للبلاد.

    وقد توقف التقدم الروسي في الأشهر الأخيرة وتمكنت أوكرانيا من استعادة مساحات واسعة من الأراضي في مناطق شمال- شرقي البلاد.

    والآن يقول المسؤولون المدعومون من روسيا في الشرق والجنوب إنهم يريدون أن يبدأ التصويت على الانضمام هذا الأسبوع.

    وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم إليها في العام 2014، بعد تصويت أُدين على نطاق واسع باعتباره مزوراً.

    ولم يعترف المجتمع الدولي بتاتاً بعملية الضم لكن كان واضحاً منذ فترة طويلة أن روسيا تعتزم المصادقة تلقائياً على استيلائها على المناطق المحتلة الأخرى بنفس الطريقة.

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