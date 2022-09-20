زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب المكسيك.. وتحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال قوته 7.5 درجات على مقياس ريختر منطقة غرب المكسيك، الإثنين؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني، وسط تحذيرات من احتمالية التعرض لموجات تسونامي.

وجرى رصد هذا الزلزال في ذكرى وقوع زلزالين مدمرين تسببا في سقوط أعداد كبيرة من القتلى، بحسب وكالة “رويترز”.

وبعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي، وقع الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 7.5 درجات بالقرب من الساحل عند المنطقة الحدودية لولايتي ميتشواكان وكوليما.

وأوضح المصدر أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 15 كيلومترا.

وفور الشعور بالزلزال نزل سكان العاصمة مكسيكو سيتي إلى الشوارع للنجاة بأنفسهم.

وقالت “كلوديا شينباوم”، رئيسة بلدية مكسيكو سيتي، إنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار في العاصمة بعد الزلزال الذي جاء في نفس اليوم الذي تعرضت فيه البلاد لزلزالين كبيرين عامي 1985 و2017.

وقُتل آلاف الأشخاص في زلزال عام 1985، فيما لقي أكثر من 350 حتفهم في زلزال عام 2017.

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