سيمينار دولي حول نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية ، في مقر البرلمان النرويجي في أوسلو.

بدعوة من جمعية المساعدات النرويجية، واتحاد النقابات ، وحزب SV وحضور نيابي واسع، وعدد من المؤسسات الدولية ، ومشاركة اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا ، ممثلا بالسيد عبد الستار ابو حيط ( ابو هادي) مسؤول لجنة المقاطعة بالاتحاد، ولجنة حق العودة في النرويج ، وعلى مدار يوم كامل، عقد في مقر البرلمان النرويجي / أوسلو سيمينار دولي حول نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت العديد من الدراسات والوثائق والبحوث، التي أكدت حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره نظام فصل عنصري كامل. وتحدث على التوالي، كل من : السيد مايكل لينك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسيد عمر شاكر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. و السيد حجاي العاد مدير منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (بتسيلم).

الون ليل سفير إسرائيل السابق في جنوب أفريقيا، السيد كارليس ريبيرا عضو برلمان كاتالونيا، ووزير خارجية فنلندا السابق، ورئيس مجلس دول الشمال اركي توميويا، ليدستي برجستو نائب رئيس حزب SV /النرويج ، والسيدة كاثرين فوسكي، نائب رئيس القسم الدولي لاتحاد النقابات / النرويج ، إضافة لعدد من الباحثين من الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة.

وقد اجمعت الدراسات والمداخلات على اعتبار دولة الاحتلال دولة فصل عنصري بشكل كامل، وأن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المتعاقبة تهدف إلى تصفية الحقوق الوطنية ألمشروعة للشعب الفلسطيني ، عبر فرض وقائع جديدة وبشكل مستمر، والاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية ، واستمرار الحصار والاعتداءات على قطاع غزة. وتهجير أهالي القدس.

وطالبوا المجتمع الدولي، إعادة الحياة للقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والكف عن ازدواجية المعايير، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة بحرية وكرامة عبر حل يستند الى قرارات الشرعية الدولية.

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