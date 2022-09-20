شركة أبل تقرر رفع أسعار تطبيقاتها في عدة دول بالعالم بعد تقلبات العملة

العالم

قالت شركة آبل، الثلاثاء، إنها سترفع أسعار شراء التطبيقات من متجرها، اعتباراً من الشهر المقبل، في جميع أنحاء أوروبا، وبعض البلدان في آسيا، وأميركا الجنوبية.

وقالت الشركة، إن الأسعار الجديدة ستكون ساريةً اعتباراً من 5 أكتوبر.

وستؤثر الزيادات في الأسعار على كل من عمليات الشراء داخل التطبيق والتطبيقات العادية، على “آبل ستور”، في بلدان معينة، منها الدول التي تستخدم اليورو، وكوريا الجنوبية، وتشيلي ومصر وماليزيا وباكستان، وفيتنام واليابان.

وستشهد جميع أسواق اليورو باستثناء الجبل الأسود، ارتفاع سعر التطبيق الأساسي من 0.99 يورو إلى 1.19 يورو خلال الشهر المقبل، بزيادة قدرها 20%، وفي اليابان، بلغت الزيادة أكثر من 30%، وسط انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار الأميركي.

من جهتها، لم توضح أبل بالتفصيل، الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، ولكن في ظل معاناة اليورو والين مقابل الدولار القوي، من الواضح أن هذا الارتفاع يأتي مدفوعاً بتقلبات العملة، التي تأثرت بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأدى الارتفاع السريع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة هذا العام، إلى زعزعة الين واليورو ومعظم عملات الاقتصادات الناشئة.

وقد انخفض اليورو هذا العام إلى أدنى مستوياته في عقدين من الزمن، وظل مساوياً للدولار لأسابيع.

وقالت شركة أبل، إنه بالنسبة لبعض البلدان مثل فيتنام، كانت الزيادة في الأسعار بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتحصيل الضرائب من المستهلكين.

وجاءت التعديلات في أسعار متجر أبل، بعد أسابيع فقط من رفع أبل لأسعار هاتفها، آيفون 14 وساعة أبل 8 الجديدان، في العديد من الأسواق خارج الولايات المتحدة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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