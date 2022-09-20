طلبة الطبابة العسكرية في بغداد يتظاهرون احتجاجاً على عدم صرف مخصصاتهم

هستیار قادر

من المتوقع أن يتظاهر اليوم (19 أيلول 2022) أكثر من 1400 من طلبة الطبابة العسكرية احتجاجاً على عدم صرف مخصصاتهم لسبعة أشهر، حيث يقول هؤلاء إن مخصصاتهم لم تصرف لهم منذ شهر شباط رغم كونهم متعاقدين مع وزارة الدفاع العراقية.



وصرح ممثل المتظاهرين، حسن محمد، الاثنين (19 أيلول 2022) بأن التظاهرة ستجري أمام المدرسة العسكرية في منطقة باب المعظم ببغداد.

وتشير عريضة شكوى نشرها منظمو التظاهرة يوم (18 أيلول 2022)، إلى صدور أمر وزاري وإداري من وزارة الدفاع بخصوص هؤلاء الطلبة منذ مطلع العام الحالي، وباشروا الدراسة في مديرية شؤون الطبابة العسكرية ضمن إطار الدورة 13 للطبابة العسكرية، لكنهم لم يتقاضوا مخصصاتهم.

وجاء في الشكوى أن هؤلاء الطلبة متعاقدون مع وزارة الدفاع العراقية وأنهم بموجب العقد يجب أن تصرف لهم مخصصات شهرية أسوة بطلبة الكلية العسكرية، لكن لم تتم الإشارة إليهم في قانون الدعم العاجل للأمن الغذائي والتنمية لصرف مخصصاتهم.

الطبابة العسكرية واحدة من مكونات وزارة الدفاع ويستطيع الطالب الانخراط فيها بعد تخرجه في كلية الطب أو أثناء الدراسة في كلية الطب، أو قيام المنتسب لوزارة الدفاع بدراسة الطب، وفي الحالة الأخيرة، تتولى وزارة الدفاع تأمين نفقات دراسته.

وأشار ممثل متظاهري الطبابة العسكرية إلى أن عقدهم مع وزارة الدفاع كان يقضي بصرف مخصصات شهرية لهم قدرها 953 ألف دينار عراقي، لكنها لم تصرف لهم.

وأضاف حسن محمد أن 25 عضواً في مجلس النواب العراقي رفعوا كتباً متفرقة إلى وزارة الدفاع لحل مشكلة طلبة الطبابة العسكرية، لكن الوزارة لم ترد على تلك الكتب.

ووجه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، عبدالكريم الجبوري، في (24 آب 2022) كتاباً إلى وزارة الدفاع العراقية، أرفق به أسماء طلبة الطبابة العسكرية هؤلاء مطالباً بحل مشكلة صرف مخصصاتهم.

يذكر أن طلبة الطبابة العسكرية الذين يحملون شهادة بكالوريوس سيتم تعيينهم بعنوان طبيب في وزارة الدفاع أما خريجي المعاهد فيتم تعيينهم بدرجة معاون طبيب.

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