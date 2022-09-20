Posted on by

عالية نصيف تطالب وزير الداخلية بشمول منتسبي الأجهزة الأمنية في بغداد وسامراء بالقِدم 

طالبت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية بشمول منتسبي الاجهزة الأمنية في بغداد وسامراء بالقِدم أسوة بمنتسبي محافظات بابل والنجف وكربلاء لكونهم شاركوا في تأمين الزيارة الاربعينية.

وقالت في بيان اليوم :” ان السيد وزير الداخلية تفضل مشكوراً بتقديم الشكر والتقدير والقدم لستة اشهر للضباط وسنتين للمنتسبين لمحافظات بابل والنجف وكربلاء بمناسبة انتهاء الزيارة الاربعينية، أما منتسبي وضباط بغداد وسامراء فلم يتم شمولهم رغم أن مئات الآلاف من الزوار انطلقوا من مناطقهم، علماً بأنه من المفروض أن يتم شمول كافة ضباط ومنتسبي المحافظات الجنوبية والوسطى بالقدم لأنهم كلهم شاركوا في تأمين الزيارة “.

وتابعت نصيف :” نأمل أن يتفضل وزير الداخلية بشمولهم جميعاً بالقدم ليكون ذلك حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهود في تأمين سلامة الزوار في الزيارات المقبلة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close