عالية نصيف تطالب وزير الداخلية بشمول منتسبي الأجهزة الأمنية في بغداد وسامراء بالقِدم 

طالبت النائبة عالية نصيف وزير الداخلية بشمول منتسبي الاجهزة الأمنية في بغداد وسامراء بالقِدم أسوة بمنتسبي محافظات بابل والنجف وكربلاء لكونهم شاركوا في تأمين الزيارة الاربعينية.

وقالت في بيان اليوم :” ان السيد وزير الداخلية تفضل مشكوراً بتقديم الشكر والتقدير والقدم لستة اشهر للضباط وسنتين للمنتسبين لمحافظات بابل والنجف وكربلاء بمناسبة انتهاء الزيارة الاربعينية، أما منتسبي وضباط بغداد وسامراء فلم يتم شمولهم رغم أن مئات الآلاف من الزوار انطلقوا من مناطقهم، علماً بأنه من المفروض أن يتم شمول كافة ضباط ومنتسبي المحافظات الجنوبية والوسطى بالقدم لأنهم كلهم شاركوا في تأمين الزيارة “.

وتابعت نصيف :” نأمل أن يتفضل وزير الداخلية بشمولهم جميعاً بالقدم ليكون ذلك حافزاً لهم لتقديم المزيد من الجهود في تأمين سلامة الزوار في الزيارات المقبلة “.

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