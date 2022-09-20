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عدد محدود منهم من الكورد .. أوامر تعيين مئات من خريجي الاقسام الطبية في كركوك

عدد محدود منهم من الكورد .. أوامر تعيين مئات من خريجي الاقسام الطبية في كركوك

أعلنت دائرة الصحة في محافظة كركوك، عن أوامر بتعيين 558 من خريجي الأقسام الطبية، حيث تم تهميش الخريجين الكورد وحصلوا على اقل نسبة من هذه التعيينات، والحصة الأكبر كانت من نصيب المكون العربي، بحسب متابعة ومعلومات حصلت عليها (باسنيوز).

وكانت إدارة 16 اكتوبر المفروضة على محافظة كركوك قد وضعت شروطاً للتعيين على الملاكات الحكومية في المحافظة ، ومن هذه الشروط ان تكون الوثائق والمستمسكات الرسمية للشخص الذي يقدم للتعيين صادرة من دوائر محافظة كركوك الرسمية.

في حين لا يخفى على الجميع، ان العديد من سكان المدينة من الكورد قد تم ترحيلهم من كركوك في اطار سياسة التعريب التي انتهجها النظام البائد وتم نقل وثائقهم ومستمسكاتهم الى المناطق التي تم ترحيلهم إليها.

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