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عصر الثقافة الالكترونية

ادهم ابراهيم

بسبب التطور السريع للانترنت، تغيرت اساليب حياتنا بشكل كبير . وبانتشار اجهزة الكومبيوتر ومن ثم الهواتف المحمولة التي توفر إمكانية الوصول إلى المعلومة والاخبار المترافقة مع الصور والفديوهات
تغير المشهد الثقافي لدينا بسرعة كبيرة .

في الستينات من القرن الماضي ، كان التلفزيون واجهزة الراديو الترانزستور ومشغل الكاسيت نقطة تحول في المسيرة الثقافية .
وفي السبعينيات والثمانينات ولدت اجهزة الكومبيوتر المكتبية الاولى التي احتلت مكانا” مرموقا” في نشر التقنيات الحديثة ووسائل البحث الواسعة .
ثم اصبحت التغييرات منذ أواخر التسعينيات جذرية من حيث تكنولوجيا الثقافة والإعلام ومحتواها الواسع .

اعتمدت الثقافة الكلاسيكية على ادوات محدودة مثل الكتب والمجلات والصحف وكاسيتات الموسيقى . ثم الراديو والتلفزيون ودور السينما والمسرح وماشابهها .

الا ان التطور التقني الكبير قد احدث ثورة رقمية في المجال الثقافي بعد عام 2000 .

ومع الانتشار الواسع للهواتف المحمولة تطورت وسائل المعرفة الى حد كبير . وصارت المعلومة متاحة لكل شخص وفي اي وقت ومكان .
وامتزجت علاقتنا بالثقافة مع التواصل الاجتماعي والترفيه .
فاصبح الفرد يكتسب الافكار والمعارف من خلال التكنولوجيا الرقمية .

يقول ميلاد الدويهي الاستاذ في جامعة السوربون ان الصورة النمطية للتضاد بين الانسان والآلة قد تغيرت . فالتكنولجيا الرقمية هي اكثر من اداة فهي تولد ثقافة ورؤية جديدة للعالم .

اصبح في مقدورنا الان مطالعة الكتب والمجلات على الانترنت ، كما نشاهد الافلام والفنون المختلفة ونسمع الموسيقى من خلال الشاشات الالكترونية .

والشباب هم الاكثر استفادة من ادوات ووسائل الثقافة الجديدة فهم اليوم المستخدمون الرئيسيون للإنترنت والهواتف المحمولة ، بينما مازال كبار السن يعتمدون على التلفزيون بشكل كبير .

مع انتشار الحواسيب السريعة والهواتف المحمولة شهدنا ولادة طرق جديدة لنشر المحتوى الثقافي الذي اصبح متاحا لكثير من الناس ، واصبح التصوير الفوتغرافي والفديوهات ممارسة تقليدية لعدد غير قليل من الناس .
كما ان انتشار أجهزة الكومبيوتر واللابتوب في المنازل قد وفر طرق جديدة وواسعة لممارسة الكتابة ، وهوايات الموسيقى والرسم والفنون التشكيلية، وانتشار الافكار الجديدة في الديكور والازياء ومختلف مجالات الحياة .

تتميز ادوات الثقافة الرقمية عن ادوات الثقافة التقليدية في امكانية مزج عدة وسائل ثقافية في محتوى واحد كدمج الكتابة مع الصورة والصوت . ويتم كل ذلك بسهولة ويسر ، مما خلق انواعا” جديدة من الابداع والابتكار .

ويجري الان على نطاق واسع رقمنة الثقافة من خلال نقل كثير من الكتب ومعظم الأفلام والبرامج التلفزيونية والنصوص التي نستهلكها وبتنسيق رقمي . وعادة ما يتم إنتاجها أو طباعتها في ملف رقمي.

ومما لاشك فيه أن التطور التقني واتساع مجالات الانترنت قد احدث تحولات كبيرة في مجمل حياتنا الثقافية والاجتماعية . حيث اصبح القطاع الرئيسي لنشر وتبادل المعلومات حول العالم، حتى صار واحدا من اهم ضرورات حياتنا .

يرى كثير من المختصين ان الثقافة الرقمية اوجبت طرق واساليب جديدة للحصول على المعلومات والمعارف والمهارات ، مما يتطلب تدريسها للأطفال ، وتدريب الاساتذة وادارات المدارس

على كيفية استخدامها وتوظيفها في رفع شأن التعليم في مختلف مراحله .
كما يتوجب التوسع في الثقافة الرقمية عن طريق الاعلام الهادف الذي يحتاج الى التفاعل مع حاجات الجمهور .

ان الثورة الرقمية للادوات الثقافية أدت إلى تعديل جذري في اساليب الوصول إلى المحتوى الثقافي وغيرت كثيرا من الصناعات الثقافية والإعلام . رغم ان الكثير منا مازال يرى في الكتاب خير جليس في الزمان على قول المتنبي .
ادهم ابراهيم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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