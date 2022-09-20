“غوغل” يرسل ربع مليون دولار لمدون بالخطأ

بغداد..

أرسلت شركة “غوغل” عن طريق الخطأ ربع مليون دولار إلى مدوّن، انتظر حوالي شهر رداً من الشركة بتوضيح ما حصل.

فقد وضح المدوّن سام كاري على تويتر الأسبوع الماضي، أن عملاق التكنولوجيا قام “بشكل عشوائي” بتحويل 249،999 دولاراً إليه، مرفقاً التغريدة بصورة للتوضيح.

كما قال في التغريدة: “لا بأس إذا كنت لا ترغبين في استعادته”، مضيفاً أن أكثر من ثلاثة أسابيع مرت منذ أن تلقى الأموال دون جواب، وفق ما ذكر موقع “بزنس إنسايدر”.

وأضاف أنه لم ينفق المال واحتفظ به حتى تطلب الشركة استرداده، مشيراً إلى أنه قد يحتاج لتحويل الأموال لحساب آخر لتفادي دفع ضريبة عليها.

من جهته، قال متحدث باسم “غوغل” في بيان، إن “الشركة حولت المبلغ نتيجة خطأ بشري”. كما أبدى تقديرا للرجل الذي بلغهم في الحال، مضيفا أن الشركة تعمل على تصحيح الخطأ. انتهى/25

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