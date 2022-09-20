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ماكرون ينوي التحدث مع بوتين في الأيام المقبلة

ماكرون ينوي التحدث مع بوتين في الأيام المقبلة

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعتزم الحديث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

وقال ماكرون: “محادثتنا مع الرئيس بوتين مقررة في الأيام القليلة المقبلة، وستتطرق على وجه الخصوص إلى قضايا السلامة النووية، قبل أسبوعين تحدثنا بالفعل عن هذه المسألة.. وتحدثت وزيرة خارجيتنا أمس مع زميلها الروسي في هذا الموضوع”.

ووفقا لماكرون، سيلتقي غدا الأربعاء المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف ماكرون على هامش الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “في الصباح سنعقد جلسة خاصة بشأن الأمن النووي واعتمادا على نتائج هذا الاجتماع والتوضيحات التي سنصيغها بشكل مشترك سأتحدث مرة أخرى مع الرئيس بوتين”.

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