ما حقيقة انعقاد اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج الحكومي بحضور السوداني؟

بغداد ..

نفى القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الثلاثاء , وجود اجتماع نيابي يناقش البرنامج الحكومي لمرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني , مؤكدا ان الفتح والاطار لن يبلغا نوابهم بحضور هكذا اجتماع .

وقال الفتلاوي في تصريح , ان ” ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن عقد اجتماع نيابي يناقش البرنامج الحكومي وبحضور مرشح الاطار محمد شياع السوداني لاصحة له ” .

وأضاف ان ” الاطار التنسيقي وتحالف الفتح لن يصدر عنهما أي تبليغ لنوابهم حضور مثل هكذا اجتماع”.

وكانت وسائل اعلام ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن انعقاد اجتماع نيابي لمناقشة البرنامج الحكومي بحضور مرشح الاطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني. انتهى/25م

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