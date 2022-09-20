مصدر: الإطار التنسيقي منقسم بشأن الكاظمي

أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، يوم الاثنين، إن الإطار التنسيقي منقسم بشأن بقاء أو رحيل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

وأوضح المصدر : أن «القسم الأول يرى بأن بقاء الكاظمي على رأس الحكومة للمرحلة المقبلة وإجرائه الانتخابات المبكرة الجديدة سوف يرضي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويكون تطميناً للتيار الصدري».

مبيناً بأن «القسم الثاني ما يزال يصر على تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بل ويرى بأن الحكومة يمكن أن تستمر لدورة نيابية كاملة دون الحاجة إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة».

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