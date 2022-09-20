Posted on by

مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء أمراض مرتبطة بالفيضانات في باكستان

بغداد..
أعلنت السلطات الباكستانية، الثلاثاء، عن مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء أمراض مرتبطة بالفيضانات التي تجتاح البلاد منذ حزيران الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص حتى الآن.
ونقلت رويترز عن الحكومة الإقليمية في جنوب السند قولها في تقرير إن عدد ضحايا الأمراض المعدية التي تنقلها مياه الفيضانات ارتفع منذ مطلع تموز الماضي إلى 318 بعد تسجيل 9 وفيات أمس جراء إصابات تراوحت بين التهاب المعدة والأمعاء والإسهال الحاد والملاريا.
ومع بدء عملية انحسار مياه الفيضانات التي يمكن أن تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر وفقاً لمسؤولين باكستانيين اجتاحت أمراض مختلفة المناطق المتضررة بما فيها الملاريا وحمى الضنك والمشكلات الجلدية .
ووفقاً لاحدث الإحصاءات الصادرة عن وكالة إدارة الكوارث الطبيعية في باكستان فإن عدد القتلى جراء الفيضانات بلغ 1559 بمن فيهم 551 طفلاً و318 امرأة . انتهى/25

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close