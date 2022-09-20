ممثل حكومة اقليم كوردستان ببريطانيا: مجلس الوزراء البريطاني اكد على دعوة نيجيرفان بارزاني

صرح ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا، كاروان جمال طاهر، بأن “مجلس الوزراء البريطاني أكد على دعوة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني” للمشاركة في مراسم تشييع ملكة البلاد الراحلة اليزابيث الثانية.

وقال طاهر في لقاء خاص مع مراسلة شبكة رووداو الإعلامية، الاحد (18 ايلول 2022)، انه “تمت دعوة شخصيتين من العراق للمشاركة في مراسم توديع الملكة البريطانية الراحلة، احدهم نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان”، مضيفا ان “ذلك له اهمية كبيرة، لان مجلس الوزراء البريطاني اكد على مشاركة ممثل اقليم كوردستان”.

ووصف ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا المراسم بـ “حدث كبير جدا” لبريطانيا والعالم، مبينا انه “تجمع عالمي سيشارك فيه قادة 150 دولة بالعالم، سيلتقى القادة هناك ومن المتوقع ان يناقشوا بعض القضايا السياسية”.

واضاف طاهر ان “وجود ممثل اقليم كوردستان يبين عمق العلاقة بين الطرفين والتي تطورت اكثر خلال السنوات الماضية”.

بعد وصوله إلى بريطانيا للمشاركة في مراسم توديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لبّى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، دعوة رسمية للملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم، يرافقه السفير العراقي لدى بريطانيا، للمشاركة في مراسم استقبال الضيوف بقصر بكينغهام الملكي في لندن.

وحسب بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، مساء اليوم، “قدم نيجيرفان بارزاني تعازيه وتعازي شعب وحكومة إقليم كوردستان لجلالة الملك تشارلز الثالث والعائلة الملكية وشعب وحكومة المملكة المتحدة ودول الكومنويلث، مجدداً التعبير عن تعاطفه ومشاركته الحزن معهم”.

من جانبه، “عبر الملك تشارلز الثالث عن شكره وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني لمشاركته في مجلس عزاء ومراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية”.

مراسم الجنازة الرسمية

اولاً: كتابة مذكرة تعاطف

ثانياً: تعزية الملك تشارلز الثالث

ثالثاً: تأبين الملكة الراحلة وتوديعها

رابعاً: اقامة الجنازة الرسمية ودفن جثمان الملكة الى مثواه الاخير

وسيحضر المشاركون بالمراسم في تمام الساعة 11:00 بتوقيت لندن والساعة 13:00 بتوقيت أربيل، ويبدأون بدقيقتي صمت في جميع أنحاء البلاد ثم يهتفون باسم الملك.

بعد ذلك، ينقل نعش الملكة في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية إلى ويندسور، حيث سينقل جثمان الملكة إلى كنيسة سانت جورج مرورا بممر “لونغ ووك” الرائع المؤدي إلى قصر ويندسور.

واعلنت بريطانيا يوم الثلاثاء (19 ايلول 2022) عطلة رسمية في البلاد، ليتمكن البريطانيون من المشاركة او مشاهدة مراسم التشييع.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط