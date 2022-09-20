وفاة نحو 100 إيراني خلال الزيارة الأربعينية في العراق

أعلن سفير إيران في العراق، محمد كاظم آل صادق، وفاة نحو 100 زائر إيراني في العراق خلال الزيارة الأربعينية بسبب المرض أو لحوادث مرورية.

وقال آل صادق في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” إنه وفقاً لآخر الإحصائيات، عاد أكثر من 90 في المائة من الزوار الإيرانيين إلى البلاد.

وذكر أنه في الزيارة الأربعينية لهذا العام، توفي عدد من الزوار بسبب حوادث مرورية أو المرض أو كبر السن ، مشيراً إلى أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ حوالي 100 زائر، وهذا العدد من الوفيات أقل مما سجل بآخر أربعينية عام 2018.

وأحيا أكثر من 21 مليون شخص من أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، السبت أربعين الإمام الحسين في مدينة كربلاء .

وبعد عامين هيمنت عليهما جائحة كورونا، توافد هذا العام أكثر من 21,2 مليون زائر إلى كربلاء في الأيام الأخيرة، بحسب أرقام نشرتها العتبة العباسية، ومن بين هؤلاء 5 ملايين أجنبي، بحسب السلطات العراقية.

وشارك في الزيارة عدد قياسي من الإيرانيين، بلغ 3 ملايين شخص، بحسب طهران.

من جانبه أعلن وزير الداخلية العراقية، عثمان الغانمي، أنه تم تسجيل دخول أكثر من 4 ملايين زائر لتأدية مراسم الأربعينية، عبر المنافذ الحدودية للبلاد.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقد في مدينة كربلاء، الاحد (18 أيلول 2022)، أنه “تم تسجيل دخول أكثر من 4 ملايين زائر عبر المنافذ الحدودية للبلاد”، مبيناً أن “خطة تأمين الزيارة الأربعينية تميزت بإنها الأكثر عدداً من حيث مشاركة القوات الأمنية”.

وأكد أن “قواتنا الأمنية منعت الكثير من التحديات”، لافتا الى ان “القوات الأمنية تعاملت بحزم مع كل ما شأنه أن يزعزع الوضع الأمني”.

من جانبه، قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، انه “لا يمكن نجاح لأي خطة أمنية دون وجود خطط خدمية وصحية ونقل للزائرين”، منوها الى ان “زيارة الأربعين خلال العام الحالي هي الأضخم على مدى التاريخ”.

وأشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي الى “مشاركة 60 ألف متطوع في الزيارة الأربعينية”.

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