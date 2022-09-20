beIN SPORTS تحتفل بتبقي شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مع مجموعة مخصصة من المحتويات الحصرية

بيان صحفي

الدوحة – 19 سبتمبر 2022: تحتفل beIN SPORTS الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – بالعد التنازلي مع تبقي شهرين على انطلاق البطولة التاريخية، حيث خصصت القناة يوماً كاملاً من البرامج الرياضية والترفيهية الحصرية – المقرر عرضها يوم الثلاثاء الموافق 20 من سبتمبر 2022.

تبدأ التغطية عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية مع برنامج الشوط الثالث عند الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، ليليه حلقة من برنامج الحصاد لمدّة 30 دقيقة عند الساعة 1:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ستبث قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 وقناة beIN SPORTS الإخبارية استديو تذكاري للمشاهدين والمشتركين لمدة ثلاث ساعات باللغة العربية، والذي سيتضمن مقابلات حصرية مع المتحدثين باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لمناقشة آخر التطوّرات حول الاستعدادات القائمة وتجربة المشجعين بشكل عام، بالإضافة إلى نجوم كأس العالم ولاعبي كرة القدم السابقين، وذلك عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة. ومن جهة أخرى سيعمل مراسلو beIN على نقل وتغطية الفعاليات القائمة وردود أفعال المشجعين مباشرة على الهواء من عدة دول في المنطقة.

أما قناة beIN SPORTS ENGLISH 1 فستعمل على تقديم استوديو خاص بمناسبة تبقي شهرين على الانطلاق، مباشرة على الهواء عند الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف آران سامرز مجموعة مميزة من ألمع نجوم كرة القدم التي ستشمل لاعب كرة القدم الأيرلندي جيسون ماكاتير، الذي شارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1994 و2002 واللاعب السابق لباريس سان جيرمان، ديديه دومي، لمشاركة تجربتهم الخاصة كلاعبي كرة قدم محترفين، بالإضافة الى لحظات خاصة من حياتهم المهنية، وتوقعاتهم حول بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مع الجمهور والمشاهدين. كما سيطل اللاعب الأسبق نايجل دي يونغ، الذي شارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2010، مع مقدّمة البرامج في beIN SPORTS نيكي كروسبي، لتقديم إضاءة حصرية للمشاهدين حول استادات كأس العالم لكرة القدم التي ستستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية، استاد البيت واستاد لوسيل. ومن جهة أخرى، سيحظى عشاق كرة القدم بفرصة الاستماع إلى كايلين كايل، التي مثلت كندا في كأس العالم لكرة القدم 2015، في اضاءة حول آخر المستجدات والاستعدادات القائمة لبطولتي كندا والولايات المتحدة.

كما ستترافق التغطية وعلى مدار اليوم، بأجواء احتفالية عبر قناة beIN SPORTS و beIN SPORTS PREMIUM 1 باللغة العربية وbeIN SPORTS English 1 باللغة الإنجليزية، مع مجموعة من الأفلام الوثائقية والمقابلات والعروض الحصرية وآخر مستجدات البطولة التي تشمل برامج beIN الأصلية بما في ذلك أهلا بكم في قطر، Postcards from Qatar، لقاء النجوم، ذكريات وأحلام.

واحتفالا بهذه المناسبة، قال محمد البدر، دير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد بدأنا استعداداتنا لهذه اللحظة منذ عشر سنوات- أمّا الآن، وبينما نحن على بعد شهرين فقط على الانطلاق، نحن على يقين تام بأن الملايين من المشاهدين والمشتركين سيحصلون على تجربة مشاهدة استثنائية لهذا الحدث العالمي. ومع مضي العد التنازلي، احتفلنا واياكم بكل معلم على طول الطريق، حيث عرضنا أخبارا ومحتويات جديدة وحصرية. أما اليوم، فإن beIN وجمهورها تتطلع قدماً نحو الأسابيع القليلة المتبقية لتغطية أكبر حدث كروي في العالم اعتبارا من 20 من شهر نوفمبر القادم”.

للاشتراك بقنوات beIN والاستمتاع ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يمكنكم زيارة الموقع التالي: www.bein.com

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نبذة عن مجموعة beIN الإعلامية

مجموعة beIN الإعلامية هي مجموعة إعلامية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم. توزع المجموعة وتنتج مجموعة منقطعة النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 5 قارات و40 دولة بـ 9 لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا واستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتمتع شبكة beIN SPORTS، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN الإعلامية، بأكبر مجموعة فردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خلال استوديوهاتMIRAMAX الشهيرة للأفلام، تمتلك beIN مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفلام هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع الأفلام

والمسلسلات، إلى جانب الفضاء الرقمي. واستحوذت مجموعة beIN الإعلامية على شبكة Digiturk، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، في أغسطس 2016، ولديها الآن أكثر من 55 مليون مشترك حول العالم.

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