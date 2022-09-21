الحشد ينفذ عملية امنية لتفتيش مناطق جنوبي صلاح الدين

بغداد…

نفذت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، عملية امنية لتفتيش مناطق جنوبي محافظة صلاح الدين بهدف القضاء على الإرهاب.

وذكر اعلام الحشد في بيان ، ان “قوة مشتركة من اللواء 35 بالحشد الشعبي وفوج الأمين نفذت عملية بحث وتفتيش في حاوي البودور وضفاف نهر دجلة ومنطقة جيجي وبساتين السادة الطرابلة جنوبي محافظة صلاح الدين”.

وأضاف ان “العملية تهدف لتأمين وتفتيش المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية وتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية”. انتهى 25ن

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