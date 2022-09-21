السيد الغانمي.. يوجه بعقد اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع العودة الآمنة وحوكمة الهجرة

ضمن توجيهات وزير الهجرة والمهجرين وكالة وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، لمتابعة أحوال النازحين والوقوف على أهم احتياجاتهم، عقدت وزارة الهجرة اجتماعا موسعا ، برئاسة وكيل الوزارة الاداري السيد كريم النوري ، لمناقشة مشروع برنامج العودة الآمنة والاندماج، وموضوع حوكمة الهجرة، بحضور رئيسة قسم التعاون بالاتحاد الاوروبي السيدة باربرا إيجر، ورئيسة قسم الحماية بمنظمة الهجرة الدولية IOM السيدة إميلي بيل.

ونقل السيد النوري تحيات وسلام السيد للحاضرين، كما قدم شكره إلى الاتحاد الاوروبي ومنظمة الهجرة الدولية وفريق العمل التقني من الوزارات والجهات ذات العلاقة بعد نجاح مشروع برنامج العودة الآمنة للعراقيين .

من جانبها، ثمنت السيدة باربرا، جهود فريق العمل التقني والانجازات التي حققها خلال السنوات السابقة، مبينة ان برنامج العودة الآمنة يعطي فكرة واضحة عن مدى التعاون بين حكومة العراق والاتحاد الأوروبي بشأن حوكمة الهجرة لتحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط