خامنئي يتحدث عن بلوغ “مرحلة الردع العسكري”.. ومناورات إيرانية في الخليج

طهران صابر غل عنبري

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده بلغت “مرحلة الردع”، قائلاً إن الحفاظ على البلاد “يتحقق عبر المقاومة وليس الاستسلام”.

وأضاف خامنئي، خلال لقاء مع القادة والجنود الإيرانيين القدماء المشاركين في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، بثها التلفزيون الإيراني، أن “الوضع العسكري وصل إلى مرحلة ليست فيها البلاد قلقة من التهديد الخارجي والأعداء يعلمون ذلك جيدا”.

وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية الإيرانية من الجيش والحرس الثوري ستجري مناورات عسكرية في الخليج ومضيق هرمز غدا الخميس في بداية ذكرى الحرب الإيرانية العراقية، والتي تحييها إيران سنويا تحت عنوان “أسبوع الدفاع المقدس”.

وأضاف شريف أن 1444 قطعة بحرية إيرانية ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، ستشارك في هذه المناورات، مشيرا إلى أن وحدات بحرية وجوية وبرية أيضا تشارك فيها لـ”إظهار اقتدار والسيادة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي” على حد تعبيره.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، أن بارجة “الشهيد سليماني” القتالية القاذفة للصواريخ ستتقدم الوحدات البحرية المشاركة في المناورات.

والتحقت هذه البارجة، في وقت سابق من العام الحالي، ببحرية الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن أنها تحظى بهيكل قادر على التخفي من الرادار مع مقطع عرضي منخفض للغاية، مشيرا إلى أن طبيعة تصميمها تجعلها قادرة على تنفيذ عمليات مزدوجة (صاروخية وبحر – جو) في المياه البعيدة.