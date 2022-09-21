خشان: لايوجد عذر مقبول لاستمرار بقاء حكومة الكاظمي في السلطة

بغداد…

انتقد النائب المستقل باسم خشان، الأربعاء، استمرار وجود حكومة الكاظمي في السلطة، لافتا الى عدم وجود أي عذر مقبول لاستمرار هذه الحكومة مع وجود صفقات فساد كبيرة.

وذكر خشان، عبر تويتر ، “لا أعرف كيف يسعى الحراك الشعبي الى الابقاء على الكاظمي وحكومته الفاسدة، التي يتولى فيها احسان عبد الجبار منصب وزير النفط، ووزير المالية، ونائب رئيس مجلس الوزراء؟”.

وأضاف “لا يوجد عذر مقبول لتأييد بقاء الكاظمي وحكومته المتورطة بصفقات فساد هائلة ومخالفات دستورية لا تعد ولا تحصي ليس آخرها قرارات تعيين مدراء عامين ودرجات خاصة في فترة تصريف الامور اليومية”. انتهى 25ن

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