رئيس جمعية الأمم المتحدة: تزامن حرب أوكرانيا مع كورونا أدخل العالم حقبة جديدة

كتب أحمد عرفة

قال كسابا كيروشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم يشهد حقبة جديدة وعلينا التعامل معها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تزامن حرب أوكرانيا مع جائحة كورونا أدخل العالم بحقبة جديدة، موضحا أن حرب أوكرانيا غيرت من تفكير الكثيرين فى العالم.

ولفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن العالم يعيش لحظات فاصلة ويجب علينا بناء الثقة المفقودة، مؤكدا أن أزمات العالم بدأت تترابط لتشكل تحديا كبيرا للجميع.

وتابع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، موضحا أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم جدا للتخفيف من أزمة الغذاء.