صواريخ إيران تحذر الديمقراطي الكوردستاني من عواقب الاقتراب من الصدر وأنقرة
مع الخبر فديو لا يعمل ـ صوت العراقتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
صواريخ إيران تحذر الديمقراطي الكوردستاني من عواقب الاقتراب من الصدر وأنقرة
مع الخبر فديو لا يعمل ـ صوت العراقتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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