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طباعة فك ثلاثي الأبعاد لتعويض سعودي من معاناة ورم سرطاني

استئصال الورم بعد عملية ماراثونية دامت لـ 15 ساعة

الرياض

تمكن فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى بريدة المركزي (وسط السعودية) الثلاثاء 20 سبتمبر من إنهاء معاناة مريض في الـ 18 من عمره أصيب بورم سرطاني في فكه السفلي.

وأكد التجمع الصحي بالقصيم أن المريض حضر إلى قسم جراحة الوجه والفكين في المستشفى وهو يعاني من ورم في الفك السفلي الأيسر منذ 3 سنوات، وبعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين انتشاره في كافة أجزاء الفك ليقرر الفريق المعالج التدخل الجراحي باستئصال كامل الورم والفك، والذي تم تعويضه باستخدام عظمة من شظية الساق وتزويدها بأجزاء مصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وقد تكللت العملية التي استغرقت 15 ساعة بالنجاح، والمريض يكمل فترة النقاهة في المستشفى.

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