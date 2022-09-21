كتلة المالكي: البرلمان يستأنف جلساته الأسبوع المقبل

كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أمس الثلاثاء، موعد عقد جلسة البرلمان المقبلة، والتي تعتبر الأولى بعد اندلاع وانتهاء اعتصامات التيار الصدري وأحداث المنطقة الخضراء. وقال النائب عن الائتلاف بهاء النوري في تصريح خص به (المدى)

بأن “الإطار التنسيقي وبعض الكتل السنية والكردية، ماضون في تشكيل الحكومة، وعقد جلسة البرلمان، مع ادامة عمل مجلس النواب، وحسم ملف اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء”. ولفت النوري الى، أن “مجلس النواب لم يعقد أمس جلسة رسمية او اجتماعا بحضور الرئاسات اليوم (أمس)، بل شهد اجتماعا بين مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، محمد شياع السوداني وبعض النواب، بناء على طلبهم”. وأفاد النوري بأن “السوداني عرض برنامجه الحكومي، على النواب الذين حضروا الاجتماع في مبنى البرلمان فقط”. وأكد النوري أن “مجلس النواب سيعقد جلسته المقبلة يوم الاثنين او الثلاثاء، من الاسبوع المقبل”، مبينا أن “الجلسة قد تكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس للوزراء، أو الايذان ببدء عمل مجلس النواب”.

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