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مفاجأة من العيار الثقيل.. ميسي يرغب بالعودة الى برشلونة

يرغب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في العودة إلى برشلونة الموسم المقبل، بحسب تقرير صحفي إسباني.
فقد ذكر برنامج “إلـ تشيرنجيتو” الشهير، اليوم الاثنين، أن اللاعب يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، خصوصا بعد تعرضه لصافرات استهجان من جمهور الفريق، قبل وأثناء مباراة بوردو، أمس، في الدوري الفرنسي.
وكان الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو، قد زعم أيضا أن خورخي ميسي، والد البرغوث، اتصل بمسؤولي برشلونة في الأيام الأخيرة، واستفسر عن إمكانية العودة إلى “كامب نو”.
ويرتبط ميسي مع سان جيرمان بعقد حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر. ورحل “البرغوث” عن البارسا الصيف الماضي صوب باريس، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، الذي تطبقه رابطة الليجا.
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