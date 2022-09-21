ممثلون أتراك من أصول عربية.. بينهم عراقيون

فنون

هناك عدد من النجوم الأتراك، الذين يحملون أصولاً عربية، وهذا الأمر ليس بغريب، فالدولة التركية قريبة في كثير من العادات والتقاليد والأمور من الدول العربية، ولعل هذا التقارب هو ما صنع نجاح الدراما التركية ونجومها في الوطن العربي.. تعالوا نستعرض لكم أبرز النجوم الأتراك، الذين يحملون أصولاً عربية.

مراد يلدريم

يرتبط النجم مراد يلدريم بعلاقة وحب للوطن العربي، ليس فقط من ناحية والدته السورية، ووالده الذي نشأ في بلدة تركية تتشارك الحدود مع سوريا وهي ماردين، لكنه أيضاً تزوج ملكة جمال المغرب إيمان ألباني.

ووالدة مراد يلدريم التقت والده عندما كان يعمل مدرساً في سوريا، وهي تتحدث العربية، لكن مراد نفسه ولد وترعرع في تركيا، ودرس الميكانيكا في جامعة يلدز بإسطنبول.

فرح زينب عبدالله

حققت النجمة فرح زينب عبدالله نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، فهي تتمتع بشعبية كبيرة، خاصة منذ ظهورها في دور إيلين بمسلسل “على مر الزمان”، وهي من أصول عربية عراقية.

ولدت فرح زينب عبدالله يوم 17 أغسطس 1989، لأب عراقي وأم تركية، وهي خريجة مدارس الليسيه بتقسيم، وتحمل فرح زينب عبدالله اسماً مركباً هو “فرح زينب”، لاختلاف والديها حول الاسم، وتمسك كل منهما برأيه، ليقررا أن يطلقا عليها اسم “فرح زينب”.